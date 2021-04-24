Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ermeni terör örgütlerinin katliamlarını anlatan videoyu paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Ermeni terör örgütleri, bir dizi suikast, silahlı saldırı ve bombalı eylem düzenleyerek Türkiye vatandaşlarının yanı sıra onlarca sivili katletti." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ermeni terör örgütleri, bir dizi suikast, silahlı saldırı ve bombalı eylem düzenleyerek Türkiye vatandaşlarının yanı sıra aralarında Azerbaycan, Fransa, İsveç ve ABD vatandaşlarının da olduğu onlarca sivili katletti." ifadesini kullandı.
Armenian terrorist organizations killed dozens of civilians –citizens of Turkey, Azerbaijan, France, Sweden and the United States– in assassinations, shootings and bombings.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 24, 2021
We remember the victims with exhibitions in Istanbul and Los Angeles, starting today. pic.twitter.com/cUTuDe7jqW
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin katliamlarını anlatan videoya yer vererek, şunları kaydetti:
"Ermeni terör örgütleri, bir dizi suikast, silahlı saldırı ve bombalı eylem düzenleyerek Türkiye vatandaşlarının yanı sıra aralarında Azerbaycan, Fransa, İsveç ve ABD vatandaşlarının da olduğu onlarca sivili katletti. Terör kurbanlarını İstanbul ve Los Angeles'ta bugünden itibaren sergilerle anıyoruz."
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