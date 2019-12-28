Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanındayız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanında olunduğunu kaydetti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Somali'de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanındayız." ifadesini kullandı.
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#Somali’de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Teröre karşı mücadelede dost ülke Somali’nin yanındayız.
— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 28, 2019