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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanındayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanında olunduğunu kaydetti.

Esin Işık   | 28.12.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanındayız

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Somali'de meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröre karşı mücadelede dost ülke Somali'nin yanındayız." ifadesini kullandı.

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