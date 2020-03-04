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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Hatırla Hayal Et” adlı liseler arası ödül törenine katılıyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır." dedi.

Ahmet Sertan Usul   | 04.03.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur." dedi.

Oktay, "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır