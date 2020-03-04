Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan sınırından yansıyan utanç verici görüntüler, Batı'nın gerçek değerini ortaya koymuştur." dedi.
Oktay, "Kapısına gelmiş mazluma kurşun sıkan, botlarını batıran, savunmasız çocuklara gaz bombası atan zihniyeti tanımlayacak tek kavram barbarlıktır." ifadesini kullandı.
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