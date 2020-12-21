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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Rize'ye götürüldü.

Hasan Taşcan   | 21.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü

Trabzon

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın (73) cenazesi, yakınları tarafından kara yoluyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na, buradan da uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. 

Uçaktan alınarak cenaze aracına konulan Erdoğan'ın cenazesini, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu karşıladı.

Erdoğan'ın cenazesi, daha sonra kara yoluyla memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçen günlerde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanan Ahmet Erdoğan, dün akşam saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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