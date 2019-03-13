Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Beyaz Masa'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı.
Istanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Beyaz Masa'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı.
25 yıl önce İstanbulluların her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için temellerini attığımız ve bugün milletimize hizmetin, gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerinden biri olan İBB Beyaz Masa'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. https://t.co/CKJbvIpkPj— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 13 Mart 2019
Erdoğan, videonun da yer aldığı paylaşımında, "25 yıl önce İstanbulluların her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için temellerini attığımız ve bugün milletimize hizmetin, gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerinden biri olan İBB Beyaz Masa'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.