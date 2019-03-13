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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Beyaz Masa'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı.

Sefa Mutlu   | 13.03.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter paylaşımı

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Beyaz Masa'nın kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı videoyu resmi Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan, videonun da yer aldığı paylaşımında, "25 yıl önce İstanbulluların her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için temellerini attığımız ve bugün milletimize hizmetin, gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerinden biri olan İBB Beyaz Masa'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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