Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi resmi törenle karşıladı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi resmi törenle karşıladı.
Konuk Cumhurbaşkanı Kabore'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, Kabore'ye giriş kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava koşulları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde gerçekleştirilen törende Kabore'yi Külliye'nin giriş kapısında karşıladı. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.
Kabore, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Merdivenlerde Türkiye ve Burkina Faso bayrakları önünde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Kabore, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.