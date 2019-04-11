Cumhurbaşkanı Erdoğan Akar ile Erbaş'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ayrı ayrı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.