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Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı düzenliyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Akar ile Erbaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti.

Enes Kaplan   | 11.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Akar ile Erbaş'ı kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı gerçekleştirildi.

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