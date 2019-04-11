Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın süreci barış içinde atlatması en önemli temennim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin, "Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Erdoğan, konuşmasında, "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.
"(Afrika) Kıta ülkelerine yönelik dışlayıcı, kibirli ve müdahaleci tavırların bizim nezdimizde hiçbir değeri yoktur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrikalı dostlarımız kendi sorunlarına yine kendi değerleri, hassasiyetleri ve dinamikleri çerçevesinde çözümler üretecek birikime fazlasıyla sahiptir." şeklinde konuştu.
Sudan'daki askeri darbe
Erdoğan, Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin soruya ise "Dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin darbecilerle daha sonra nasıl koyun koyuna oturduklarını görüyoruz. Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in durumuna ilişkin değişik bilgiler geldiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sayın Ömer Beşir'le ilgili çok değişik haberler gelmektedir. Evinde midir veya bir başka yerde midir, sağlıklı bir bilgi vermemiz söz konusu değil. Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Temennim odur ki suhuletle, bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum."
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore
Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore de konuşmasında, "Türkiye'ye çatanlar Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya çatanlar da Türkiye'ye çatmış kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.