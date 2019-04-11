Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.49
Dolar
5.74
BIST 100
96,094.45
Altın
1,296.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın süreci barış içinde atlatması en önemli temennim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin, "Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir." dedi.

11.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sudan'ın süreci barış içinde atlatması en önemli temennim

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"(Afrika) Kıta ülkelerine yönelik dışlayıcı, kibirli ve müdahaleci tavırların bizim nezdimizde hiçbir değeri yoktur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrikalı dostlarımız kendi sorunlarına yine kendi değerleri, hassasiyetleri ve dinamikleri çerçevesinde çözümler üretecek birikime fazlasıyla sahiptir." şeklinde konuştu.

Sudan'daki askeri darbe

Erdoğan, Sudan'da ordunun yönetime el koymasına ilişkin soruya ise "Dünya bir garip dünya. Darbeye karşı olduklarını söyleyenlerin darbecilerle daha sonra nasıl koyun koyuna oturduklarını görüyoruz. Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir" yanıtını verdi. 

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in durumuna ilişkin değişik bilgiler geldiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sayın Ömer Beşir'le ilgili çok değişik haberler gelmektedir. Evinde midir veya bir başka yerde midir, sağlıklı bir bilgi vermemiz söz konusu değil. Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Temennim odur ki suhuletle, bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya girmelidir diye inanıyorum."

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore de konuşmasında, "Türkiye'ye çatanlar Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya çatanlar da Türkiye'ye çatmış kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

'Ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneği'

'Ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneği'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Akar ile Erbaş'ı kabul etti

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore Ankara'da

Sudan ordusu Cumhurbaşkanı Beşir'in kardeşlerinin evlerini kuşattı

Sudan ordusu Cumhurbaşkanı Beşir'in kardeşlerinin evlerini kuşattı
Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telefonu

Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık'ı tebrik etti