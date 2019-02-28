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Politika

Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall'i kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Macky Sall'i telefonla arayarak tebrik etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 28.02.2019
Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall'i kutladı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i yeniden göreve seçilmesinden ötürü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'i telefonla aradı.

Erdoğan, Senegalli mevkidaşını yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.

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