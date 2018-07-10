Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de

LEFKOŞA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 19.15'te Lefkoşa'ya geldi.

Başkan Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı KKTC'de coşkulu kalabalık karşıladı https://t.co/hlabfDPTnx pic.twitter.com/Bw56BULjeD — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 10 Temmuz 2018

Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya geldi.

Erdoğan, havalimanından ayrılışında makam aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen resmi karşılamada Erdoğan ve Akıncı'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken Başkan Erdoğan onuruna 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Akıncı, heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Erdoğan ve Akıncı, törenin ardından baş başa görüşmeye geçti.

Muhabir: Enes Kaplan, Murat Demirci