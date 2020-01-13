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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yi kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 13.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yi kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

 Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle göreve gelmesinin ardından ilk çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fuat Oktay tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1,5 saat süren basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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