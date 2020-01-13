Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'yi kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle göreve gelmesinin ardından ilk çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fuat Oktay tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1,5 saat süren basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte, ortak basın toplantısı düzenleyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.