Dolar
13.80
Euro
15.63
Altın
1,898.52
ETH/USDT
2,614.50
BTC/USDT
37,978.00
BIST 100
2,017.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, gündeme ilişkin ortak basın toplantısı düzenliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 00.30'da, Senegal'in başkenti Dakar'dan ayrıldı.

Enes Kaplan   | 23.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'den ayrıldı

DAKAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Leopold Sedar Senghor Havalimanı'ndan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Senegal'den ayrıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'ya AB dışından gelenler için karantina zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 936 bine yaklaştı
Güney Kore, Omicron'un ölüm oranının Delta'dan yüzde 75 az olduğunu bildirdi
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor

Benzer haberler

'Afrika ortaklık politikamızla kıtanın kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz'

'Afrika ortaklık politikamızla kıtanın kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmayı sürdüreceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi

Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı

Senegal Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in devlet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in devlet başkanları onuruna verdiği yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile bir araya geldi