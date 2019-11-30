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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerler Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin, Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine başsağlığı diledi.

Aybüke İnal   | 30.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG tarafından Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu şehit düşen Davut Armağan Keskin, Şevket Tekin ile Hakkari ve Kuzey Irak'ta yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Bünyamin Duymaz, Furkan Yılmaz ve Bünyamin Çabuk'un ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

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