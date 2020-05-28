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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'demokratik ve ekonomik gelişim' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda demokratik ve ekonomik gelişmenin önemine işaret etti.

Sefa Mutlu   | 28.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'demokratik ve ekonomik gelişim' paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında, "Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe, geleceğimize güvenle bakmamızda en önemli güç ve moral kaynağımızdır." ifadesini kullandı.

Erdoğan paylaşımında ayrıca bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasından bir bölümün yer aldığı videoya da yer verdi.

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