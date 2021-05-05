Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Sputnik V aşısını görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Kovid-19’la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konularını ele alındı.
Moskova
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in telefon görüşmesinde, Kovid-19’la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı.
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