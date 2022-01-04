Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Ankara
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Açıklamada, Karamollaoğlu'nun evinde dinlenerek karantina sürecini geçireceği ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.