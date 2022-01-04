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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kemal Karadağ   | 04.01.2022
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Karamollaoğlu'nun evinde dinlenerek karantina sürecini geçireceği ifade edildi.

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