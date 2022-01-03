Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Akdeniz'in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye'nin özeti Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
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Akdeniz’in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye’nin özeti Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/2xxlLKk22c— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 3, 2022