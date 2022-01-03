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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

Mümin Altaş   | 03.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Akdeniz'in incisi, Torosların yoldaşı, Türkiye'nin özeti Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı vesilesiyle Mersinli tüm kardeşlerime en kalbi selam ve tebriklerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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