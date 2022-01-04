Dolar
13.30
Euro
15.03
Altın
1,805.80
ETH/USDT
3,763.70
BTC/USDT
46,387.00
BIST 100
1,972.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Erzurum’da Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5. Dönem Toplantısında konuşuyor.
logo
Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19 vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı

Türkiye'de Omicron varyantının görülmesinin ardından yükselişe geçen günlük Kovid-19 vakaları ile testlerin pozitiflik oranı, 2 haftada 2 kattan fazla arttı.

Ahmet Sertan Usul   | 04.01.2022
Kovid-19 vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık'ta Türkiye genelinde 6 Omicron vakasının tespit edildiğini açıkladı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, aralık ayında toplam 686 bin 962 Kovid-19 vakası tespit edildi, günlük vaka ortalaması ise 22 bin 160 oldu.

Aralık ayının 20'sinde 18 bin 762 olan vaka sayısı, 27 Aralık'ta 26 bin 99'a, 28 Aralık'ta 32 bin 176'ya yükseldi. Böylece 19 Ekim 2021'den sonra ilk kez günlük vaka sayısı 30 binin üstüne çıktı.

Vaka sayısı 29 Aralık'ta 36 bin 684, 30 Aralık'ta 39 bin 681 olarak kayıtlara geçti.

Nisan 2021'den sonra ilk kez günlük vaka sayısı 40 bini aştı

Vaka sayısının 31 Aralık'ta 40 bin 786'ya yükselmesiyle 28 Nisan 2021'in ardından 8 ay sonra ilk kez bir günde 40 binin üstünde vaka tespit edildi.

Vaka sayısı 3 Ocak'ta 44 bin 869 olarak açıklandı. Böylece 20 Aralık'ta 18 bin 762 olan vaka sayısı, 2 haftada 2 katın üstünde arttı.

Pozitiflik oranı yüzde 12'nin üstüne çıktı

Omicron varyantının görülmesinin ardından ülke genelinde vakaların artmasıyla Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı da çıktı.

20 Aralık'ta her 100 kişiden 5,34'ünün Kovid-19 testi pozitif çıkarken, bu sayı 27 Aralık'ta 7,20'ye yükseldi.

Pozitiflik oranı 31 Aralık'ta yüzde 10,95 olarak kayıtlara geçerken, 3 Ocak'ta yüzde 12,16'ya çıktı. Böylece Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı da 2 haftada 2 katın üstünde arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 68 bin 52 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı
Kovid-19 vakalarının katlanarak arttığı İsrail salgınla mücadele yöntemini değiştiriyor
Nuray öğretmen Kovid-19'u yenerek bebeğini 35 gün sonra kucağına aldı
Fransa'da Ulusal Meclis Kovid-19 aşı ruhsatına ilişkin görüşmeleri durdurdu

Benzer haberler

Kovid-19 vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı

Kovid-19 vakaları 2 haftada 2 kattan fazla arttı

İtalya'da son 24 saatte 68 bin 52 Kovid-19 vakası tespit edildi

Kovid-19 vakalarının katlanarak arttığı İsrail salgınla mücadele yöntemini değiştiriyor

Fransa'da Ulusal Meclis Kovid-19 aşı ruhsatına ilişkin görüşmeleri durdurdu

Fransa'da Ulusal Meclis Kovid-19 aşı ruhsatına ilişkin görüşmeleri durdurdu
Nuray öğretmen Kovid-19'u yenerek bebeğini 35 gün sonra kucağına aldı

Nuray öğretmen Kovid-19'u yenerek bebeğini 35 gün sonra kucağına aldı
Eğitimden sağlığa hayatımızı baştan sona değiştirecek 10 trend

Eğitimden sağlığa hayatımızı baştan sona değiştirecek 10 trend