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Dünya, Koronavirüs

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye kaydedildi

İsrail'de son 24 saatte 10 bin 644 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Mücahit Aydemir   | 04.01.2022
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısında rekor seviye kaydedildi

Kudüs

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 10 bin 644 vaka sayısıyla Kovid-19 salgınında rekor seviye görüldü.

Bu oran, Omicron varyantının giderek etkisi altına aldığı İsrail'de, Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

Toplam ağır hasta sayısı 117'ye yükselirken, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen ölüm sayısı 8247'ye ulaştı.

İsrail geçen hafta vaka sayısında önemli bir artış kaydetse de günlük vaka sayısı 5 bini geçmemişti.



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