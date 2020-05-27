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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, törenle halka açılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi.

Çiğdem Münibe Alyanak,Kaan Bozdoğan   | 27.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı gezdi Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

İstanbul

Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılış töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış törenine katılarak, incelemelerde bulundu. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özel bir tekneyle saat 15.15'te Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi. 

Erdoğan ve Bahçeli'ye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanvekili Celal Adan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da eşlik etti.

Erdoğan ve Bahçeli ile beraberindekiler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ilk olarak 27 Mayıs Müzesi'ni gezdi. 

Yargılamaların yapıldığı müzede incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli, dev ekrana yansıtılan Dünden Bugüne Yassıada Belgeseli'ni de izledi.

Daha sonra Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ne geçen Erdoğan ve Bahçeli, burada Adnan Menderes'in doğduğu evin benzerinin yer aldığı "Aydın Evi"ni de ziyaret ederek, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, Bahçeli ve beraberindeki heyet, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın diğer bölüm ve alanlarını da gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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