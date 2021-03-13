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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum

Berk Özkan   | 13.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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