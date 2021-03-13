Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti.
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İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 13, 2021
Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.