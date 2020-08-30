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Bakan Kasapoğlu, Kütahya'da Başkomutan Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zaferi'nin 98'inci yıl dönümü etkinliklerinde konuşuyor
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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.

30.08.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağız Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan'da açılış törenine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası, Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de eşlik etti. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreninde konuştu.

Erdoğan, "Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz. Malazgirt ne kadar bizimse, İstanbul'un fethi ne kadar bizimse, Çanakkale de aynı şekilde bizimdir, Dumlupınar da Sakarya da bizimdir." dedi.

"Savunma sanayisi alanında koordinasyon eksikliğine tahammülümüz yok"

"Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar, tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerini kötüleyenler, Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır. Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız. Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir. Savunma sanayisi alanında koordinasyon ve eş güdüm eksikliğine tahammülümüz yoktur. Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışında üretilmesine asla razı değiliz."

"Cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak"

Erdoğan, "Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 milimetre füze sistemi tarafından vuruldu. Bu yeni gelişme bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak." dedi.

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