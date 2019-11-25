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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddeti el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz." dedi.

Muhammed Ali Toruntay   | 25.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddeti el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz." 


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