Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddeti el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz." dedi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz." ifadesini kullandı.
Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz. #25KasımKadınaŞiddeteHayır— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 25, 2019
Erdoğan, "Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle ülkemizden tamamen sileceğiz."
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