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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi tarafından düzenlenen eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programında konuşuyor - Ankara
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbakan Hocamız 84 yıllık ömrüne sayısız başarıyı sığdırmış müstesna bir şahsiyetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahmetli Erbakan Hocamız, 84 yıllık ömrüne siyasetten bilime, diplomasiden kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede sayısız başarıyı, eser ve hizmeti sığdırmış gerçekten müstesna bir şahsiyetti." ifadesini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 27.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbakan Hocamız 84 yıllık ömrüne sayısız başarıyı sığdırmış müstesna bir şahsiyetti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisince merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla Meyra Palace Otel'de düzenlenen "Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı"na telgraf gönderdi.

Vefatının 10'uncu yıl dönümünde Necmettin Erbakan'ı bir kez daha rahmet ve özlemle yad ettiğini belirten Erdoğan, "Yaşanabilir Türkiye teması altında düzenlenecek etkinliklerin merhum hocamızın fikriyatını, kişiliğini, dava aşkını, ümmet bilincini, ülkeye ve millete hizmet sevdasını anlama bakımından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rahmetli Erbakan Hocamız, 84 yıllık ömrüne siyasetten bilime, diplomasiden kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede sayısız başarıyı, eser ve hizmeti sığdırmış gerçekten müstesna bir şahsiyetti. Hocamız, gerek Milli Görüş hareketinin kurucusu, gerekse 54'üncü hükümetin başbakanı olarak Türk siyasi tarihine damgasını vurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Tek parti zihniyetinin Türkiye'nin sosyal, siyasal ve kültürel hayatında açtığı derin yaraların giderilmesinde de Erbakan'ın çok önemli rolünün olduğunu bildiren Erdoğan, "Hocamız, maruz kaldığı onca hukuksuzluğa rağmen mücadelesini demokratik zeminde yürüterek ülkemizde sivil siyasetin güçlenmesine katkı sağlamıştır." ifadesini kullandı.

Erbakan'ın, kuruluşuna liderlik ettiği D-8 girişimi ile mevcut küresel sistemdeki çarpıklıkları gözler önüne serdiğini, İslam'ın adalete, hakkaniyete, barışa ve iş birliğine dayalı dünya tasavvurunu tüm insanlığın gündemine taşıdığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"18 yıldır sürdürdüğümüz hizmet yolculuğumuzda, özellikle savunma sanayii alanında hayata geçirdiğimiz tarihi projelerde, hocamızın gayretlerinden daima ilham aldık. 86 senelik mahzunluğun ardından Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak Sultan Fatih'in vasiyetini yerine getirme yanında Erbakan Hocamızın en büyük hayalini de gerçeğe dönüştürdük. Türkiye'yi, merhum hocamızın da uğruna ömrünü adadığı hedefleriyle buluşturana dek durmayacak, inşallah 94 ruhu ve 2053 vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamıza Allah'tan rahmet diliyor, programa iştirak eden tüm kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."

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