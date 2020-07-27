Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayasofya'nın secdelerle yeniden buluşması ile bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bugün yeniden yemin ediyoruz ki ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
Erdoğan, Müslümanların ve Türk milletinin cuma günü vasıl olacak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.
Bu mübarek günler vesilesiyle Türk milletinin, Müslümanların ve tüm insanlığı feraha kavuşmasını Allah'tan dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı için tüm kurumların hazırlıklarını tamamladığını belirtti.
Ülkede kesilecek büyük ve küçükbaş kurbanlıkların tamamının yerli üretim olduğunu ifade eden Erdoğan, gerek kurbanlıkların kontrolü, gerek kesim yerleri, gerek kesim sonrası temizlik hususunda gereken tedbirlerin ağırlıklı olarak yerel yönetimler vasıtasıyla alındığını söyledi.
Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın 2'nci ve 3'üncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye eden Recep Tayyip Erdoğan, bayram için yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve kurallara riayet etmelerini özellikle istedi.
Kovid-19 salgınının devam ettiği şu günlerde gerek kurban keserken, gerek bayramlaşırken "TAMAM" diye ifade ettikleri "temizlik, maske ve mesafe" kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sıkıntılı ve zahmetli olduğunu bildiğimiz bu kuralları kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için harfiyen uygulayalım. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Salgın dönemini geride bıraktığımızda inşallah yaptığımız fedakarlıkların karşılığını ziyadesiyle alacağımız güzel günler bizi bekliyor. Milletimizin salgın dönemindeki istihdam kaybını önlemek ve sosyal destek ihtiyacını karşılamak için çeşitli kalemlerde 26,5 milyar liralık karşılıksız nakit ödeme yaptık. İnşallah bundan sonra da 83 milyon vatandaşımızın her birinin yanında yer almayı sürdüreceğiz."
Mut ilçesindeki kaza
Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması neticesi maalesef şehitlerin ve yaralıların olduğunu öğrendiklerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Savunma Bakanım ve Kara Kuvvetleri Komutanımız olay yerine intikal edip mevcut durumlarla ilgili bilgileri aldılar. Rabb'im inşallah bu askerlerimizi şehitler safında haşreder. Kendilerine rahmet, yaralılarımıza da Allah'tan şifa diliyorum. Milletimizin de başı sağ olsun." diye konuştu.
"En büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir"
Recep Tayyip Erdoğan, geçen salı günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yıllık değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı.
Ortaya çıkan tablonun Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada yaşanan olağanüstü gelişmelere, önüne çıkartılan nice engellere rağmen tarihi bir atılım dönemi içinde olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile tüm zorlukların üstesinden geliyor ve hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Hep ifade ettiğim gibi en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir. Vesayet oyunlarıyla, terör örgütlerinin saldırılarıyla, darbe girişimleri ile siyasi ve ekonomik tuzaklarla yıkılamayan bir ülke oluşumuzu işte bu hasletlerimize sıkı sıkıya bağlı olmamıza borçluyuz. Bu gerçeği görenler tüm güçleriyle milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin egemenlik haklarına saldırmaktadır. Türkiye'yi hala geçmişin zayıf ve ürkek devleti zannedenler bu saldırılarla netice almayı, ülkemizin üzerinde yeniden tahakküm kurmayı hayal ediyorlar. Halbuki artık her alanda altyapısını geliştirmiş, egemenlik haklarını kullanma iradesine sahip bir Türkiye var. Kendi gerçeklerinin ve gücünün idrakinde bir Türkiye var.
Altını çizerek ifade ediyorum; Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, huzurunda, zenginliğinde gözümüz yok. Tek arzumuz ve tüm gayretimiz, kendi hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı korumaktır. Bu anlayışa dayatmayla karşımıza çıkanlara, cevabımızı uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru gücümüzle vermekten asla çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz. Müzakere ve adil anlaşmalar yoluyla çözülebilecek meselelerde oldubittiyle ülkemizi dışlamaya kalkanlar her seferinde bu cevapla karşılaşacaklarını bilmelidir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem geçmişte uğradıkları haksızlıkların telafisi, hem bugünkü hakların müdafaası hem de gelecekteki hedeflere ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduklarını vurguladı.
Dünyada devletler ve toplum arasındaki mücadele yöntemlerinin değiştiğinin gayet iyi farkında olduklarının altını çizen Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
"Siyasi, ekonomik, sosyal, askeri her türlü rekabetin değişen diline ve tarzına uygun şekilde kendimizi sürekli yeniliyoruz. Hem sahada, hem masada yeni dönemin gereklerine göre mücadelemizi veriyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları, milli duruşumuzu devlet ruhuyla mütenasip mücadele yöntemleriyle tahkim ederek sergiliyor olmamıza borçluyuz. İnşallah bundan sonra da aynı anlayış ve azimle yolumuza devam edeceğiz.".
"Kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz"
Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibate açılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Ayasofya'nın Fatih'in vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılması, ülkemizin egemen haklarını kullanma konusundaki kararlılığının son örneklerinden biridir." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Sadece Ayasofya'nın serencamı dahi milletimizin bu topraklardaki 1000 yıllık varlığını hangi zorluklarla sürdürebildiğinin ispatıdır. Fethin en önemli hatırası olan Ayasofya'nın hangi şartlar altında 500 yıllık camilik vasfından çıkartılarak müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın bir anlamı olmadığına, kalmadığına inanıyorum. Önemli olan bu ulu mabedin yeniden asli işlevine bağlayıcı bir hukuki belge olan vakfiyesinde belirtilen misyonuna dönmüş olmasıdır. Fatih'in 1453 yılında camiye çevirdiği İstanbul'un gözbebeği Ayasofya, artık medeniyetimizin zirve sembollerinden biri olarak, milletimize ve tüm İslam dünyasına, tüm Müslümanlara bir ibadethane olarak hizmet vermeyi sürdürecektir."
Müslümanlar dışında Hıristiyan aleminin de aynı şekilde Ayasofya-i Kebir Cami-i'ne gelip ziyaretlerini yapabileceğini vurgulayan Erdoğan, bilindiği gibi 10 Temmuz'da açıklanan yargı hükmünün ardından yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu ulu mabede cami vasfını yeniden iade ettiklerini hatırlattı.
Hazırlıkların ardından 24 Temmuz'da cuma namazıyla Ayasofya'nın kubbelerinin yeniden ezan, Kur-an, salavat ve tekbir sesleriyle inlediğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ayasofya'yı ecdadın emanetine uygun olarak üç neslin hayalinde yaşattığı şekliyle bir cuma günü aslına rücu ettirdik. Hizmetine ömrümüzü adadığımız Şehr-i İstanbul'un artık bize tebessümle baktığını tüm kalbimizle hissediyoruz. Bize bugünleri gösterdiği için Rabb'imize hamdüsenalar ediyoruz. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin müjdesine layık olabilmek umuduyla bu kutlu beldenin fethi için mücadele eden Eyüp Sultan Hazretleri başta olmak üzere tüm ilim ve hikmet erlerini rahmetle yad ediyoruz. İstanbul'un Fatih'in ve Ayasofya'yı vakfederek medeniyetimize kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han'ı minnet ve şükranla yad ediyoruz.
Yarım bin yıl boyunca bu ulu mabedin kubbelerini Kur-an, ezan, sala, dua sesleriyle çınlatan ecdadımızı hürmetle yad ediyoruz. Ayasofya'nın vakfiyesine aykırı şekilde müzeye dönüştürüldüğü günden beri bu ulu mabedin yeniden ibadete açılması için mücadele veren büyüklerimizin her birini saygıyla yad ediyoruz. Bu uğurda verilen mücadelelerin hem bizatihi şahidi olan hem bizatihi içinde yer alan bir kardeşiniz sıfatıyla yaşadığımız tarihi günlerin anlamını ve önemini her zerremizle hissediyoruz."
"Milletimizin son ferdi de son nefesini vermeden bu mabetler ağlamayacak"
Türkiye'deki 83 milyon vatandaşın her birinin, yurt dışındaki yüz milyonlarca kişinin de aynı duygular içinde olduğunu bildiklerini aktaran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Tam 567 yıl önce cami sıfatıyla şereflenen bu mabedin sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun bir şekilde ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz. Bundan bir asır önce vatan toprakları işgal edildiğinde yüzbinlerce İstanbullu, Sultanahmet ve Ayasofya'nın önünde toplanarak 700 senelik tarihin ağlayan minareleri önünde 'Yemin ediyoruz' diye başlayan ahidlerini tüm dünyaya haykırmıştı. 'Fatihlerin, Yavuzların ülkesi istiklalsiz kalamaz, birbirimize ellerimizi uzatalım, tek bir hedefe, yalnızca Türk istiklali ve hürriyeti gayesine doğru yürüyelim' diyerek şahlanan bu milletin önünde kimsenin duramayacağı birkaç yıl içinde ortaya çıkmıştı. Milletimiz, varını yoğunu ortaya koyarak düşmanı topraklarımızdan attıktan sonra da yine bu mabedin kubbeleri şükür dualarıyla inlemişti. Bugün biz de 83 milyon hep birlikte Ayasofya ve Sultanahmet başta olmak üzere tüm camilerimizin minarelerinin önünde yemin ediyoruz ki milletimizin son ferdi de son nefesini vermeden bu mabetler ağlamayacak, mahzun kalmayacaktır.
Bugün yeniden yemin ediyoruz ki, ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığının, egemenliğinin maziden atiye kurulan büyük köprünün sembolü olan İstiklal Marşı'mızda ne diyor, 'Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üzerinde ebediyen inlemesi için gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz."
"Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün yeni bir diriliş mücadelesi verdiğine işaret ederek, "Hiç kimsenin bu ülkenin ve bu milletin istiklaline ve istikbaline el uzatmayı aklından dahi geçirememesi için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Dahili ve harici bedhahların gizli veya açık tüm saldırılarına rağmen tek yürek, tek bilek, tek vücut olarak yedi düvele karşı vatan müdafaası yapıyoruz. Milletimiz bu hakikati gördüğü, bu büyük ve kutlu mücadeleyi sahiplendiği için önümüz çıkan her engeli Rabb'imizin yardımıyla aşıyor, hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz." diye konuştu.
İstiklal mücadelesini yürütürken Türkiye'yi her alanda mamur etmeyi, geliştirmeyi ve ileriye taşımayı da ihmal etmediklerinin altını çizen Erdoğan, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, enerjiden sanayi ve ticarete, sosyal desteklerden istihdama kadar her alanda Cumhuriyet tarihinin tamamına denk hizmetlerle ülkeyi geliştirdiklerini ve kalkındırdıklarını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Asırlık hayalleri birer birer hayata geçirirken, bu maddi alt yapıyı manevi iklimle de kuşatıyoruz. Ecdadın izinden giderek İstanbul'da Ayasofya'yı, Sultanahmet'i, Fatih'i, Süleymaniye'yi yalnız bırakmamak için Büyük Çamlıca'yı, Ataşehir Mimar Sinan'ı yanlarına yoldaş eyledik. Şimdi de Levent'i, Taksim'i inşa ediyoruz. Aynı şekilde Ankara'da Millet Camii'nden Melike Hatun Camii'ne, ülkemizin 81 vilayetinin tamamında inşa edilen benzer eserlere kadar yaptığımız her mabetle vatan topraklarına manevi izlerimizi bırakıyoruz.
Ülkemizin dört bir yanında açtığımız okullara, hastanelere, yollara, köprülere, barajlara ve diğer eserlere bu topraklara vurduğumuz mühürlerimiz olarak gördüğümüz camilerimizle adeta ruh inşa ediyoruz. Bu vatanı ne düşman saldırıları ne siyasi ve ekonomik krizler ne de kokuşmuş zihniyetlerini topluma dayatanlar çökertebilir. Milletimizin inancını besleyen kaynaklar diri kaldığı müddetçe bunların hepsinin de üstesinden Allah'ın izniyle geliriz."
Erdoğan, CHP'nin CHP'nin 37. Olağan Kurultayına ilişkin, "Kongre yaptılar, söyledikleri 'biz geliyoruz'. Neye geliyorsun? Projen var mı, yok." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğrenim öğrencilerinin kredi ve burs ödemelerinin de bayram öncesi tamamlanacağını belirtti.
Erdoğan, "Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.