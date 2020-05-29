Euro
7.57
Dolar
6.83
BIST 100
105,138.40
Altın
1,732.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız." dedi.

Berin Alpaslan Gökçe   | 29.05.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız." dedi. 

Erdoğan, "Fethin 567. yıl dönümünün Fatih'in emaneti Ayasofya'da Fetih Suresi okunmak ve dualar edilmek suretiyle yad edilmesi çok önemli." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Fatih'in izinden giderek asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla hep gönülleri yapmak, gönüller kazanmak için çalıştık. Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet bizim için hem bu dünyada hem öteki dünyada birer berat belgesidir. Malazgirt Zaferi'nin 1000. yılı 2071 için ise çok daha büyük hedeflere yelken açacağız. Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 714'e yükseldi
New York'ta 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir
Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye Kovid-19 tanısı kondu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 229'a yükseldi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız

Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültüründen habersiz bir neslin hayata tutunması mümkün değildir

Ayasofya Fatih Medresesi ihya ediliyor

Ayasofya Fatih Medresesi ihya ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan fetih kutlamaları dolayısıyla Boğaz'dan geçen tekneleri selamladı