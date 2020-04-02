Çorum Valiliğinden koronavirüs vaka sayısı açıklaması
Çorum Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dün itibarıyla 497 kişiye test uygulandığını, 29 pozitif vaka tespit edildiğini, 1 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.
Yapılan testlerin civar hastanelere göre daha hızlı şekilde, 12-24 saatte sonuçlandırıldığı vurgulanan açıklamada, bunda hastane başhekimi ve sağlık personelinin büyük gayret ve fedakarlığı ile mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmasının büyük katkısı bulunduğu kaydedildi.
Dün itibarıyla toplam 497 kişiye test uygulandığı bildirilen açıklamada, "29 kişide pozitif vaka tespit edilmiştir. 6 kişi şifayla taburcu edilmiş, 1 kişi vefat etmiştir. 22 kişinin tedavisine devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Sungurlu ilçesi Oyaca ile Mecitözü ilçesi Fındıklı köylerinde karantina tedbirlerinin uygulandığı belirtilen açıklamada, il genelinde koronavirüsle mücadelede hiçbir tıbbi malzeme eksikliği olmadığı, sağlık görevlilerinin kendilerini virüsten koruyacak her türlü izole malzemesinin bulunduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.