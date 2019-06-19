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Türkiye

Bakan Soylu'dan yalanlama

İçişleri Bakanı Soylu, vatandaşların Çorum Valiliği önünde kendisine tepki gösterdiğine ilişkin haberleri yalanladı ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Orhan Onur Gemici   | 19.06.2019
Bakan Soylu'dan yalanlama

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Çorum Üyük köyünde yeniden faaliyet göstermeye başlayan taş ocağının içme sularına ve ekili arazilerine zarar verdiği iddiasıyla Valilik önünde toplanan grubun kendisini yuhaladığına ilişkin haberleri yalanladı. 

Haberlerin görsellerini de paylaşan Soylu, açıklamasında "Yalan haber çetecileri iş başında. Yine kurgu haberlerle siyaset peşindeler. Masa başı yalan haberiniz için suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini kullandı.

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