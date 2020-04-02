İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor
İstanbul'da, 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 1674 kişiye 1 milyon 110 bin 571 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 1674 kişiye de idari para cezası uygulanırken, 75 iş yeri mühürlendi, 26 araç da trafikten men edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Polis ekiplerince, 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirlerine uymayan 1674 kişiye 1 milyon 110 bin 571 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık tutulan 75 iş yeri mühürlenirken, 26 araç da trafikten men edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.