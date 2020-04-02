Euro
7.21
Dolar
6.64
BIST 100
88,787.12
Altın
1,609.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yoluyla AK Partili belediye başkanlarına hitap ediyor
logo
Türkiye

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor

İstanbul'da, 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 1674 kişiye 1 milyon 110 bin 571 lira idari para cezası uygulandı.

Halil Demir   | 02.04.2020
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 1674 kişiye de idari para cezası uygulanırken, 75 iş yeri mühürlendi, 26 araç da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekiplerince, 28 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 salgını tedbirlerine uymayan 1674 kişiye 1 milyon 110 bin 571 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, tedbirler kapsamında kapalı olması gerekirken açık tutulan 75 iş yeri mühürlenirken, 26 araç da trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'daki dünyanın en büyük pazarının bir deposu morga dönüştürülecek
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 137'ye yükseldi
Hollanda'dan AB'ye Kovid-19'a karşı 'ekonomik dayanışma fonu' teklifi
Koronavirüse karşı 'kaliteli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite' tavsiyesi

Benzer haberler

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 137'ye yükseldi

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 137'ye yükseldi

Fransa'daki dünyanın en büyük pazarının bir deposu morga dönüştürülecek

Belçika koronavirüs nedeniyle futbol ligini tescil etmeye hazırlanıyor

Koronavirüse karşı 'kaliteli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite' tavsiyesi

Koronavirüse karşı 'kaliteli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite' tavsiyesi
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor
Facebook'tan Türkiye'deki doğruluk kontrol kuruluşuna Kovid-19 desteği

Facebook'tan Türkiye'deki doğruluk kontrol kuruluşuna Kovid-19 desteği