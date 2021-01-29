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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının yemeğine para cezası

Şişli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Tespitler çerçevesinde yasak ihlallerinde bulunan iş yeri ve şahıslara 15 bin 900 lira idari yaptırım uygulanmıştır." denildi.

Semra Orkan   | 29.01.2021
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ve arkadaşlarının yemeğine para cezası

İstanbul

Şişli Kaymakamlığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arkadaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müşteri kabul etmemesi gereken bir restoranda bulunduklarına dair görüntülerin tespit edilmesi sonucu iş yeri ve kişilere 15 bin 900 lira idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Şişli Kaymakamlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arkadaşlarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında müşteri kabul etmemesi gereken bir lokantaya kabul edildiklerine dair haber ve görüntülerin yer aldığı aktarıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, içeriği itibarıyla Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin dün Nişantaşı'ndaki bir restoranda çekildiğinin tespit edildiği belirtilen paylaşımda, "Yapılan bu tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlallerinde bulunan iş yeri ve şahıslara toplam 15 bin 900 lira idari yaptırım uygulanmıştır." bilgisi verildi.

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