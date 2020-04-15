Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire alınacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Kovid-19 salgını nedeniyle çok sayıda hemşireye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire alınacağı duyuruldu.
Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruda, dünya genelinde ve Türkiye'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü koşulların oluştuğu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin ameliyathanelerinin kapatılarak, yoğun bakım ünitelerine dönüştürüldüğü bildirildi.
Bu nedenle Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çok sayıda hemşire ihtiyacı doğduğu aktarılan duyuruda, hemşire alım sürecinin başlatıldığı bildirildi.
Duyuruda, lisans mezunu hemşire alımında ilan edilen "70 ve üstü KPSS puanı almış olmak" şartını karşılayan yeterli sayıda müracaat olmadığı da ifade edilerek, şöyle denildi:
"Ülke olarak içinden geçtiğimiz Kovid-19 pandemisi ile mücadele gibi mücbir sebep dolayısıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki ihtiyacı karşılamak üzere, yeni bir ilana çıkarak zaman kaybetmeksizin, Hukuk Müşavirliğimizin görüşü ve üniversitemiz yönetim kurulu kararı doğrultusunda, KPSS puanları yukarıdan aşağıya sıralanarak ve en yüksek KPSS puanından başlamak suretiyle kontenjan dahilindeki başvurular da değerlendirmeye alınmış ve bu kapsamda ilan edilmiştir. Kovid-19 pandemisi nedeniyle hemşire alımları doğrudan KPSS puan esasına göre ve mevzuata uygun olarak mülakatsız yapılmıştır.
Böylece amaca matuf olarak yapılan değerlendirme sonucu, Kovid-19 pandemisi nedeniyle üniversitemiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin servislerinde ve yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalara verilen sağlık hizmetinde aksama meydana gelmeyecek, gerektiğinde yatak sayısı zaman kaybetmeden ve en hızlı şekilde arttırılabilecektir. Bu vesileyle insanüstü gayretle hizmet veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarına bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.