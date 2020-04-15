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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Kovid-19 salgını nedeniyle çok sayıda hemşireye ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Ayşe Erkeç   | 15.04.2020
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire alınacak

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine hemşire alınacağı duyuruldu.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan duyuruda, dünya genelinde ve Türkiye'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü koşulların oluştuğu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin ameliyathanelerinin kapatılarak, yoğun bakım ünitelerine dönüştürüldüğü bildirildi.

Bu nedenle Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çok sayıda hemşire ihtiyacı doğduğu aktarılan duyuruda, hemşire alım sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Duyuruda, lisans mezunu hemşire alımında ilan edilen "70 ve üstü KPSS puanı almış olmak" şartını karşılayan yeterli sayıda müracaat olmadığı da ifade edilerek, şöyle denildi:

"Ülke olarak içinden geçtiğimiz Kovid-19 pandemisi ile mücadele gibi mücbir sebep dolayısıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki ihtiyacı karşılamak üzere, yeni bir ilana çıkarak zaman kaybetmeksizin, Hukuk Müşavirliğimizin görüşü ve üniversitemiz yönetim kurulu kararı doğrultusunda, KPSS puanları yukarıdan aşağıya sıralanarak ve en yüksek KPSS puanından başlamak suretiyle kontenjan dahilindeki başvurular da değerlendirmeye alınmış ve bu kapsamda ilan edilmiştir. Kovid-19 pandemisi nedeniyle hemşire alımları doğrudan KPSS puan esasına göre ve mevzuata uygun olarak mülakatsız yapılmıştır.

Böylece amaca matuf olarak yapılan değerlendirme sonucu, Kovid-19 pandemisi nedeniyle üniversitemiz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin servislerinde ve yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalara verilen sağlık hizmetinde aksama meydana gelmeyecek, gerektiğinde yatak sayısı zaman kaybetmeden ve en hızlı şekilde arttırılabilecektir. Bu vesileyle insanüstü gayretle hizmet veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarına bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz."

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