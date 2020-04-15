İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Ankara
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İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 2 milyon 50 bini geçtiği, 131 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 505 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.
15 Nisan 2020, saat 21:15 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 15, 2020
Türkiye’de şu ana kadar toplam 477.716 test yapılmış olup, 69.392 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 1.518 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5.674 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/vy4DcLaVQo
Türkiye'de şu ana kadar toplam 477 bin 716 test yapıldığı, 69 bin 392 koronavirüs vakası tespit edildiği, 1518 vatandaşın hayatını kaybettiği, 5 bin 674 hastanın iyileştiği ifade edildi.
Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|69.392
|1.518
|5.674
|ABD
|622.102
|27.541
|47.707
|İtalya
|165.155
|21.645
|38.092
|İspanya
|177.633
|18.579
|70.853
|Fransa
|147.863
|17.167
|30.955
|Birleşik Krallık
|98.476
|12.868
|344
|İran
|76.389
|4.777
|49.933
|Belçika
|33.573
|4.440
|7.107
|Almanya
|133.154
|3.592
|72.600
|Çin
|82.295
|3.342
|77.816
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