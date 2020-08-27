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Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

Bursa'da servis aracının yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Mustafa Yılmaz,Uğur Ulu,Cem Şan   | 27.08.2020
Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı Fotoğraf: Mustafa Yılmaz/AA

Bursa

Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Ferhat Erol (60) idaresindeki 16 S 1821 plakalı midibüs, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Mudanya Yolu mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Erol ile araçta bulunan Ayşin Güler (47) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 16 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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