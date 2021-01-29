Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlattı
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açık alana yerleştirilen Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.
İstanbul
Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamada, Güney Kampüs'ünde açık alana Kabe görüntüsü içeren görsel yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, Rektörlük tarafından söz konusu görselle ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.