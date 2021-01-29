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Türkiye

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlattı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açık alana yerleştirilen Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Mehmet Kara   | 29.01.2021
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlattı

İstanbul

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamada, Güney Kampüs'ünde açık alana Kabe görüntüsü içeren görsel yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. 

Açıklamada, Rektörlük tarafından söz konusu görselle ilgili idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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