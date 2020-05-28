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Türkiye

Bingöl'de cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir süre ara verilen cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi.

Abdullah Çelik   | 28.05.2020
Bingöl'de cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi

Bingöl

Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bir süre ara verilen cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların toplu olarak cuma namazı kılması için merkez, belde ve köylerdeki bazı camilerin bahçeleri düzenlendi.

Bahçelerinde cuma namazı kılınacak camiler şunlar:

"Gözer Yeni Yerleşim, İçmeler TOKİ, Medine, Eski Terminal, Hz. Ali, Hz. Osman, Kültür, Hz. Hamza, Şehitlik, TOKİ, Selahaddin Eyyübi, Selim Atala, Karayolları, Üniversite, Said-i Nursi Camisi, Sanayi Sitesi, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Mevlana, Çayboyu, Fatih, Aşağı ve Yukarı Akpınar Yeni Yerleşim ile belde ve köy camileri."

Merkezdeki 39 cami ile belde ve köylerdeki tüm camilerde öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınabilecek.

Cemaatle namaz kılmak isteyenlerin alınan tedbirler kapsamında abdestlerini evlerinde almaları, seccadelerini yanlarında getirmeleri, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gerekiyor.

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