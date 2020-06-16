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Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 16.06.2020
Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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