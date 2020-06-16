Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.