Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin icra edildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 16.06.2020
MSB: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, devriye sırasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracının hafif hasar gördüğü ve emniyetli bölgeye çekildiği belirtildi.

Açıklamada, "TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti
Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi
Macaristan'da Kovid-19 için uygulanan 'acil durum' sonlandırılıyor
Mahkemelerde koronavirüse brandalı önlem

Benzer haberler

MSB: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kartal Operasyonu'nda teröristlere ait 81 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kartal Operasyonu başladı
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi