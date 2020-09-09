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Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 09.09.2020
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.32'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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