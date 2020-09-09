Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.32'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.