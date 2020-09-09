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Aydın'da Türk karasularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Gökhan Düzyol   | 09.09.2020
Aydın'da Türk karasularına geri itilen 16 sığınmacı kurtarıldı

Aydın

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. 

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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