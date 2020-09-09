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Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kovid-19 testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 09.09.2020
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Maalesef yaptırdığım Covid 19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi. Ben çok iyiyim ancak az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim. Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin."

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