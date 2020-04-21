Euro
7.57
Dolar
6.98
BIST 100
97,619.00
Altın
1,686.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Belçika'dan 328 Türk vatandaşı yurda getirildi

Belçika'da bulunan 328 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 21.04.2020
Belçika'dan 328 Türk vatandaşı yurda getirildi Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

Trabzon

Belçika'da bulunan 328 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında, Belçika'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak Trabzon Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından pasaport kontrolü yapılan yolcuların bavulları da AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

Yolcular, daha sonra havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi.

Belçika'dan getirilen 328 Türk vatandaşından 250'si polis eşliğinde kara yolu ile Gümüşhane'ye, 78 yolcu ise Trabzon'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Fuat Sezgin Öğrenci Yurdu'na götürülecek.

Yurt dışından getirilen vatandaşlar, Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Missouri eyaleti, Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e dava açtı
ABD'li Senatör Cotton, Çin'i, Kovid-19 salgınının kaynağını gizlemekle suçladı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Buca Ceza İnfaz Kurumundaki Kovid vakalarına ilişkin açıklama
Macaristan'daki 125 Türk vatandaşı THY uçağıyla Bingöl'e getirildi
Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Kovid-19 Yemenlilerin sıkıntılarını artırıyor

Benzer haberler

Belçika'dan 328 Türk vatandaşı yurda getirildi

Belçika'dan 328 Türk vatandaşı yurda getirildi

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 23 bin 500'ü aştı

Belçika'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Karadeniz kentlerini İstanbul'a bağlayan kara yolu en sakin günlerini yaşıyor

Karadeniz kentlerini İstanbul'a bağlayan kara yolu en sakin günlerini yaşıyor
SANKO Üniversitesinde immün plazma tedavisine başlandı

SANKO Üniversitesinde immün plazma tedavisine başlandı
Fas'ta sahte maskeler halk sağlığını tehdit ediyor

Fas'ta sahte maskeler halk sağlığını tehdit ediyor