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Türkiye, Koronavirüs

Macaristan'daki 125 Türk vatandaşı THY uçağıyla Bingöl'e getirildi

Macaristan'da bulunan 123 Türk vatandaşı, Kovid-19 önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Abdullah Çelik,Aydın Arık   | 21.04.2020
Macaristan'daki 125 Türk vatandaşı THY uçağıyla Bingöl'e getirildi

Bingöl


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Macaristan'da bulunan 123 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Macaristan'dan 123 Türk vatandaşını taşıyan 4249 sefer sayılı THY uçağı, Bingöl Havalimanı'na indi.

Görevlilerce karşılanan yolculara maske dağıtıldı.

Apronda pasaport kontrolü yapılan ve sağlık taramasından geçirilen yolcuların bavulları, AFAD ve belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Yolcular, bu imkanı sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile organizasyonu gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Yurt dışından getirilenler, daha sonra, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmek üzere bekletilen otobüslere alındı.

Gurbetçileri karşılamada Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

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