İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Cuma namazının ardından Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde İzmir'deki Bilal Saygılı Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

"Şehitlere rahmet, Filistin'e destek", "Adalet susarsa, mezarlar konuşur" ve "Güvenlik değil, yok etme politikası" yazılı dövizler taşıyan alandakiler, boykot ürünlerinin yer aldığı broşürler dağıttı.

Grup adına açıklama yapan Eğitime Destek Platformu İzmir İl Başkanı Gökhan Temur, filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

İsrail aleyhine sloganlar atan gruptakiler daha sonra dağıldı.

Aydın

Aydın'ın Efeler ilçesinde de Ramazan Paşa Camisi önünde bir araya gelen Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıdı.

Grup adına konuşma yapan Filistin'e Destek Platformu İl Başkanı Muhammed Çöl, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçlerince uluslararası sularda yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Gruptakiler açıklamanın ardından dua etti.

Programa AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.

Antalya

Antalya’da, İsrail ordusunun Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırısı protesto edildi.

Cuma namazının ardından, Antalya Kudüs Platformu öncülüğünde Muratpaşa Camisi'nin avlusunda düzenlenen protestoda, vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları açarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Platform Başkanı Alparslan Arslan, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırısı nedeniyle 180 arkadaşlarının tutuklandığını belirterek, "Tutuklananlar arasında Türkiye'den arkadaşlarımız var, geriye kalan teknelerimiz yollarına devam ediyor. Daha önce filoda 43 tekne vardı ve bu teknelerimizi zar zor engelleyebilmişlerdi. İsrail'in yardımlarımızı engelleme gayret ve çabalarını sonlandıracağız." dedi.

Platform üyesi Hasan Çaylak da dünyanın, işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit olduğunu kaydetti.

Rize'de, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklaması yapan Turhan Ali Aycan, Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail güçlerinin korsan saldırısına ve hukuksuz müdahalesine maruz kaldığını söyledi.

​Gece saatlerinde sivil yardım gemilerine yapılan müdahalenin, uluslararası hukuk ve seyrüsefer özgürlüğü ihlali olduğunu belirten Aycan, "Hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu eylem, sadece gemilere ve aktivistlere değil, küresel vicdana, hukuka ve insanlık onuruna yapılmış bir saldırıdır." dedi.

Açıklamanın ardından dua edildi.

Ordu

Ordu'da İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Ordu İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uçar, "Bizler Türkiye'nin meydanlarından ilan ediyoruz, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz. Zulmünüz arttıkça zevaliniz de yaklaşıyor. Gazze özgür olana dek, son kirli siyonist postalı o kutsal topraklardan çekilene dek susmayacağız, durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Fotoğraf : Eyüp Elevli/AA

Giresun

Giresun'da, İHH İnsani Yardım Derneğince Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar saldırıya tepki gösterdi.

Katılımcılar adına basın açıklaması yapan İHH Giresun İl Başkanı Fethi Elmas, Akdeniz'in dalgalarının, sadece Sumud'un teknelerini değil, umudu, mücadeleyi taşıdığını dile getirdi.

Fotoğraf : Gültekin Yetgin/AA

Ardahan

Cuma namazının ardından Serhat Ulu Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Eğitime Destek Platformu Başkanı Mukadder Arif Yüksel, filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Grup, atılan sloganların ardından dağıldı.

Diyarbakır

Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, tekbir getirip ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Diyarbakır İHH İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Recep Doğru, işgal sonrası Gazze'nin harabeye döndüğünü ve insanlık onurunun ayaklar altına alındığını söyledi.

Fotoğraf : Osman Bilgin/AA

Şırnak

Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları öncülüğünde İsmet Paşa Mahallesi'nde Ulu Cami'de cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kenan Eren, Gazze'de sivillerin hedef haline geldiği, yaşam alanlarının daraldığı ve insani yardımın tartışma konusu yapıldığı bir ortamın olduğunu söyledi.

Program, İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Abdullah Tekdal’ın yaptığı dua ile son buldu.

Siirt

Siirt'te de Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde cuma namazının ardından Halid Bin Velid Camisi önünde toplanan grup, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Musa Doğrusever, Gazze'de yaşananların insanlığın ortak hafızasında derin bir yara olarak durmaya devam ettiğini dile getirdi.

Doğrusever, saldırıya toplumun sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Abdülhamithan Camisi'nde cuma namazının ardından avluda toplanan vatandaşlar, Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Filistin'e Destek Platformu Sözcüsü Prof. Dr. Celal Kurşun, uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünün tüm devletler ve sivil girişimler için ortak güvence olduğunu belirterek, bu ilkenin ihlal edilmesinin uluslararası düzenin temelini zedelediğini söyledi.

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde vatandaşlar, cuma namazının ardından Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi önünde toplandı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Sait Koyuncu, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısını lanetlediklerini belirtti.

Fotoğraf : Mustafa Bayar/AA

Kilis

Kilis Kayabaş Camisi önünde cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA Kilis Temsilcisi Ahmet Cihat Aktı, Gazze'de sivillerin hedef haline geldiği, yaşam alanlarının daraldığı ve insani yardımın dahi tartışma konusu yapıldığı bir ortamın olduğunu söyledi.

Program, dua ile son buldu.

Niğde

Niğde'de Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Hacı Arif Tuncel Camisi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Halil İbrahim Gergin, dünyanın işgalci İsrail rejiminin sayısız barbarlıklarından birine daha şahit olduğunu söyledi.

Etkinlik, tekbirler ve atılan sloganlarla sona erdi.

Nevşehir

Nevşehir Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Cuma namazının ardından Hacı Süleyman Köybaşı Külliye Camisi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan attı.

Fotoğraf : Behçet Alkan/AA

Grup adına açıklama yapan Mustafa Gençtürk, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

Grup, daha sonra Tarık Kesekci Parkı'nda başlatılan Sumud Filosu'na destek nöbetine katıldı.

Edirne

Edirne'de cuma namazının ardından Eski Cami önünde toplanan Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Muhammed Emin Dilli, filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gazze'nin özgürlüğüne kavuşmasını temenni ettiklerini dile getiren Dilli, tüm vicdan sahibi insanları Filistin'e destek olmaya çağırdı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da cuma namazının ardından Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak slogan attı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına konuşan Samet Karataş, İsrail'in uluslararası sularda saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Tekirdağ İHH Başkanı Süleyman Çalışkan da İsrail'e tepki göstererek, zulme sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Grup, dua edilmesinin ardından sloganlar eşliğinde dağıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde ise cuma namazının ardından Hızırbey Camisi avlusunda toplanan platform üyeleri, Anıt Kültür Park'a yürüdü.

"Ateşkes değil özgürlük istiyoruz", "Kırklareli halkı Filistin'in yanında" yazılı pankartlar taşıyan grup, bir süre slogan attı.

Grup adına açıklama yapan İbrahim Erginsoy, Filistin'e destek çağrısında bulundu.