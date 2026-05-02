Galatasaray, Samsun'da şampiyonluk fırsatını değerlendiremedi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 9. dakikada Yunus Akgün ile 1-0 öne geçti. Yediği gol sonrası baskısını artıran Samsunspor, 23. dakikada Marius Mouandilmadji ile beraberliği yakaladı. Devrenin sonuna kadar başka gol olmadı ve iki takım da soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

İkinci yarıda Samsunspor, Cherif Ndiaye'nin ağları havalandırmasıyla 57. dakikada öne geçti. Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesiyle baskısını artıran ev sahibi ekip, 71. dakikada da Marius Mouandilmadji ile durumu 3-1 yaptı. Samsun ekibi, sonrasında Cherif Ndiaye'nin 83. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla farkı 3'e çıkardı: 4-1.

Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Samsunspor maçı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 4. mağlubiyetini yaşadı ve 74 puanda kaldı.

Samsunspor ise 12. galibiyetini alarak puanını 48'e çıkarttı.

İlk yarı

7. dakikada Ndiaye'nin pasına hareketlenen Mouandilmadji'nin kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Günay'ın müdahalesiyle kornere gitti.

9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Orta sahadan ceza sahası çizgisi üzerine kadar topu süren Yunus Akgün'ün aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

23. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Yalçın Kayan'ın ara pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza sahası yayı üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

31. dakikada Sane'nin kullandığı serbest atışta kaleye yönelen topu, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinde kontrol etti.

44. dakikada Yalçın Kayan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın serbest atıştan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

56. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde Osimhen'in yerden şutunda, top yan ağlara takıldı.

57. dakikada Samsunspor 2-1 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sane'nin yerden şutunda, direk dibine çarpan meşin yuvarlak Sallai'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu yatarak kontrol etti.

68. dakikada defansın hatasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Mendes, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

71. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Yalçın Kayan'ın pasında Mouandilmadji topu kaleci Batuhan Ahmet Şen'in yanından ağlara yolladı: 3-1

83. dakikada kırmızı-beyazlı takım 4-1 öne geçti. Elayis Tavsan'ın ceza saha dışından şutunda, kaleci Batuhan Ahmet Şen'den dönen topu Ndiaye tamamladı: 4-1

Yunus, bu sezonki 10. golüne ulaştı

Galatasaray'ın milli oyuncusu Yunus Akgün, Samsunspor karşısında bu sezonki 10. golünü kaydetti.

Sezon başından beri Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve TFF Süper Kupa'da 1 gol atan Yunus, tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 10. kez fileleri havalandırdı.

Leroy Sane'nin şutu direğe takıldı

Karşılaşmanın 60. dakikasında Leroy Sane'nin vuruşunda top direkten döndü.

Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sane'nin vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Günay, kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Günay, maçın 63. dakikasında Victor Osimhen'in hatalı geri pasında topla buluşan Mouandilmadji'ye müdahale etmek isterken ceza sahası dışında meşin yuvarlağa eliyle dokundu. Bu pozisyonda hakem Reşat Onur Coşkunses, tecrübeli file bekçisini direkt kırmızı kartla cezalandırdı.

Günay'ın kırmızı kart görmesinin ardından Batuhan Şen, Leroy Sane'nin yerine oyuna girerek kaleyi devraldı.

Batuhan Şen, Galatasaray formasıyla ilk lig maçına çıktı

Galatasaray'ın 27 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen, Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesinin ardından sarı-kırmızılı formayla ilk lig maçına çıktı.

Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen ve A takımdaki ilk maçına 2018-2019 sezonunda çıkan Batuhan, Samsunspor karşılaşmasıyla Galatasaray formasıyla ilk kez bir Süper Lig müsabakasında görev aldı.

Batuhan Şen, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor'u 4-1 yendikleri maçta 82. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Ligde Samsunspor'a 9 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 9 müsabakanın ardından ilk kez mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006, 2011-2012, 2023-2024, 2024-2025 sezonları ile bu sezonun ilk yarısında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı.

Samsunspor'a son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında yenilen Galatasaray, 9 maç sonra rakibine kaybetmiş oldu.

Okan Buruk, ilk kez Samsunspor'a karşı puan kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor'a karşı ilk kez puan kaybı yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, 1'i Göztepe'de ve 5'i Galatasaray'da olmak üzere Samsunspor'a karşı 6 resmi maça çıktı.

Bu maçların hepsini kazanan Buruk, teknik direktör olarak ilk kez Samsunspor'a karşı mağlup oldu.

Bütün mağlubiyetleri deplasmanda

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 4 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

Deplasmandaki 16 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 15 kez topu ağlarından çıkardı.

Galatasaray, söz konusu yenilgilerini Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor karşısında yaşadı.

Antalyaspor karşısına şampiyonluk için çıkacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u yenerek şampiyon olmayı hedefleyecek.

Samsun'da şampiyonluk fırsatını değerlendiremeyen sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor müsabakasından galibiyetle ayrılması halinde ligde şampiyonluğunu garantileyecek.