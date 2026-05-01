İsrail saldırısında alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistleri yaşadıklarını anlattı

Gazze ablukasına kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler, serbest kalmalarının ardından getirildikleri Girit Kandiye Havaalanı'nda AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Aktivistlerden gazeteci Muhammet Özdemir, alıkonulduklarında uluslararası sularda, dolayısıyla İsrail'in müdahale etmemesi gereken bir yerde bulunduklarına dikkati çekerek, "Ama İsrail'i biliyorsunuz, İsrail'in illegalliği dünya çapında nam yapmış durumda ve bu şımarıklıkla uluslararası sularda gelip 29 Nisan akşamı bizi aldılar." dedi.

İsrail askerlerinin aktivistleri kendi donanma gemilerine götürdüğünü belirten Özdemir, burada yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bu gemide, özel hazırlanan bir konteynerden açık hava hapishanesi vardı. Tel örgülerle çevrilmişti. 150-200'e yakın insanı 3 konteynere sığdırmaya çalıştılar. Bizi bugün Girit'e indirdiler. Oradan Yunan askerleri gelip bizi aldı."

Özdemir, İsrail tarafından birlikte alıkonulduğu arkadaşları için de "Yaralanan arkadaşlarımız oldu. Bayağı ciddi anlamda yaralandılar. Çok kötü ortamda, zaten iyi bir ortamda barınmayı beklemiyoruz ama çok kötü şartlarda bize 3 gece yaşattılar orada." dedi.

Dünyaya seslenmek istediğini belirten Özdemir, "Lütfen İsrail'in bu fütursuzluğuna ses çıkarın. Uluslararası sularda, kendi sınırları, tırnak içinde söylüyorum, kendi belirledikleri kendi sınırlarının dışında bize müdahale ettiler." diye konuştu.

Görkem Duru, İsrail'in saldırı sırasında insansız hava araçları ve jammerlarla filodaki teknelerin bağlantılarını kestiğini dile getirerek, "Sonrasında da yaklaşık 21 gemiyi abluka ederek uluslararası sularda, aslında bir insan kaçakçılığı yaptılar." ifadesini kullandı.

Ardından İsrail'in deniz üzerine kurduğu bir hapishaneye kendilerini götürdüğünü ve burada konteynırlarda konakladıklarını anlatan Duru, "Psikolojik olarak işkenceye maruz kaldık. Bugün de Girit açıklarında önemli bir kısmımızı bıraktılar ama 2 yoldaşımızı hala tutuyorlar." dedi.

Duru, İsrail'in, filo yöneticilerinden Saif Abukeshek ve Thiago Avilia'yı Aşdod'a götürdüğünü belirtti.

Onlar için özgürlük istediklerini söyleyen Duru, "Yoldaşlarımız için uluslararası dayanışma çağrısında bulunuyoruz. Hükümetlerinize baskı kurun. Siyonist aygıtla tüm ilişkilerini kesene kadar sokakları doldurun." diye konuştu.

Aktivistlerden Ali Denizler de amaçlarının Gazze'ye sivil ve insani yardım ulaştırmak olduğunun altını çizdi.

Denizler, İsrail'in saldırısını "Maalesef uluslararası sularda, yani Yunan adasına yakın bir mesafede İsrail terör örgütü bize baskın yaptı, bizi alıkoydu, bizi 2-3 gündür abluka altına aldı, her türlü eziyeti etti, her türlü pisliğini, kendine yakışanı yaptı." sözleriyle anlattı.

Direndiklerini belirten Denizler, "Gazze kaybetmedi, Gazze'yi kazandıracağız. Biz o çocuklara söz vermiştik. 'Biz geleceğiz' demiştik. Bu sefer olmadı, bir sonraki sefer mutlaka. Biz, onlara verdiğimiz sözü tutamadığımız için üzülüyoruz." ifadesini kullandı.

Denizler, İsrail'in kendilerini yıldırmadığını ve korkutmadığını vurgulayarak, "Acizliklerini gösterdiler." dedi.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filoya Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta saldırı düzenleyen İsrail, aktivistleri alıkoydu ve teknelere zarar verdi.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.