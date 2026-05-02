AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail askerleri, El Halil kentinde bulunan Eski Şehir'in mahallelerinde Filistinlilerin bölgeye giriş çıkışını engelledi.

Baskın sırasında İsrail güçleri, bölgedeki esnafı dükkanlarını kapatmaya zorladı.

Görgü tanıkları da baskının Filistinlilerin hareket özgürlüğünün kısıtlanmasıyla eş zamanlı yapıldığını ifade etti.

İsrail güçlerinin ayrıca, olayları takip eden gazetecilerin çalışmalarını da engellediği belirtildi.

El Halil'in Eski Şehir bölgesinde İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sık sık baskınlar düzenlediği, bu baskınlarda Filistinlilere ve mülklerine yönelik ihlallerin yaşandığı kaydediliyor.

Filistin verilerine göre, İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin 2023 yılının ekim ayından bu yana Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.