İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı dünyanın farklı ülkelerinde protesto edildi

Yunanistan

Yunanistan’da İsrail'in Gazze’ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Başkent Atina’da March to Gaza Greece grubunun çağrısıyla Dışişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylemde katılımcılar, filoya yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

Grup tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in filoya müdahalesi kınanarak, saldırının Girit açıklarında, Yunanistan’ın arama-kurtarma sorumluluk sahasında gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada Yunan makamlarının saldırı karşısındaki tutumu eleştirilerek, ülke genelinde dayanışma gösterilerinin sürdürülmesi için çağrı yapıldı.

Filistin’e destek sloganlarının atıldığı gösteride filonun Gazze’ye doğru yolculuğuna devam etmesinin gerektiği vurgulandı.

Almanya

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan çok sayıda kişi, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası kara sularda saldıran İsrail'e tepki gösterdi.

Eylemde "Filistin’e özgürlük", "İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor", "Alman silahları, Alman parası, dünyanın dört bir yanında cinayetler işliyor" ve "Cinayetleri ve savaşı durdurun" şeklinde sloganlar atıldı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırdığına işaret edilerek, Almanya’nın ve diğer Avrupa ülkelerinin buna net bir şekilde tepki göstermeleri, Gazze’deki soykırımı durdurmaları, arama ve kurtarma tedbirlerinin alınması ve hukuksuz şekilde alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Polonya

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı, Polonya’nın başkenti Varşova’daki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler tarafından protesto edildi.

Polonya yerel medyasında yer alan haberlere göre, sosyal medya üzerinden "Filistin için SOS! Filo için SOS!" çağrısıyla organize edilen eylem yerel saatle 15.00'te başladı.

İsrail’in Varşova Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, bayrak ile pankartlar taşıdı ve Filistin’in özgürlüğünü talep eden sloganlar attı.

Göstericiler, Polonya hükümetinden İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırısına sert tepki vermesini ve diplomatik adım atmasını talep etti.

Gösteride yapılan konuşmalarda, filonun yalnızca insani yardım amacı taşımadığı, aynı zamanda Gazze’de yaşayan sivillerle dayanışma mesajı verdiği bildirildi.

Konuşmacılar, insani yardım filolarının alıkonulmasına ve aktivistlerin baskıyla karşı karşıya kalmasına rağmen Filistin yanlısı hareketin büyüyerek sürdüğünü belirtti.

Konuşmacılardan biri, "Filistin özgür olana kadar bu hareket sürecek. Buradayız ve bu büyükelçilik bizi duymaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Haberlerde İsrail’in alıkoyduğu teknelerden birinde, Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi'nde görev yapan Polonya vatandaşı akademisyen Magdalena Gorska'nın bulunduğu belirtildi.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunca uluslararası sularda müdahale edilmesine ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini bildirmiş, tüm koşulların acilen açıklığa kavuşturulmasını talep etmişti.

İspanya

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu'ndaki bazı teknelere saldıran İsrail ordusunu protesto etmek için İspanya'nın farklı kentlerinde gösteriler yapıldı.

Madrid, Barselona, Bilbao, Malaga, Vigo, San Sebastian ve Zaragoza gibi birçok İspanyol kentinde meydanlara inen yüzlerce kişi, Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıdan ötürü İsrail'i protesto etti.

"Katil İsrail", "İsrail'in soykırımını durdurun", "Yaşasın Filistin" sloganları atan kalabalıklar, İspanya hükümetine ve uluslararası topluma "İsrail'in saldırılarını durdurma ve Küresel Sumud Filosu'nu koruma" çağrısı yaptı.

Barselona Belediye Meclisi, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayan karar aldı.

"İnsani yardım malzemesi taşıyan filodaki tekneleri durduran İsrail hükümetinin eylemlerini kınayan" Barselona Belediyesinin kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Katalonya özerk hükümeti, İspanya hükümeti ve Avrupa Birliği'nden, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını garanti altına almasını, henüz ele geçirilmemiş Küresel Sumud Filosu'nun diğer mensuplarını ve tekneleri korumak için gerekli tüm önlemleri almasını talep ediyoruz."

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamıyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 17 teknenin Yunan kara sularına girdiğini, 14 teknenin ise Yunan kara sularına doğru seyir halinde olduğunu bildirdi.