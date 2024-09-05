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DRON - Üsküdar Vaniköy'de, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanda başlatılan yıkım çalışmalarına devam edilecek. DRON - Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan inşaatın yıkımı gerçekleşiyor.
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Ekonomi

Doğu Karadeniz'in 8 aylık Türk somonu ihracatı yüzde 10 arttı

Doğu Karadeniz'den 2024'ün ocak-ağustos döneminde yapılan Türk somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 artarak 114 milyon 420 bin 684 dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Doğu Karadeniz'in 8 aylık Türk somonu ihracatı yüzde 10 arttı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, yılın 8 ayında bölgeden 22 ülkeye 19 bin 989 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 114 milyon 420 bin 684 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, ihracatın 16 bin 445 ton karşılığı 104 milyon 396 bin 125 dolar kazanç elde edilen geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 22, değerde yüzde 10 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizden yılın ocak-ağustos döneminde yapılan Türk somonu ihracatında 79 milyon 330 bin 220 dolarlık pay ile Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Rusya Federasyonu'nu 13 milyon 920 bin 9 dolarla Beyaz Rusya, 10 milyon 27 bin 709 dolarla Vietnam takip etti."

Türk somonu ihracatında ülke çeşitliliğinin arttığına işaret eden Kalyoncu, "Ukrayna, Litvanya, Filipinler, Mısır, İspanya, Kenya ve Danimarka'ya da bu dönem dış satım yapıldı. Her geçen gün ihracat potansiyelimizin artması da bizler için sevindirici." dedi.

Kalyoncu, bölge ihracatının 66 milyon 843 bin 300 dolarlık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayarak, kentten Rusya Federasyonu başta olmak üzere 15 ülkeye 11 bin 742 tonluk Türk somonu satıldığını kaydetti.

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