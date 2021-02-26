Euro
8.91
Dolar
7.33
BIST 100
1,468.64
Altın
1,761.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yerli ve yabancı basın mensuplarının katıldığı toplantıya canlı bağlantı gerçekleştiriyor. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaatı sona yaklaşıyor.
logo
Türkiye

BBP Genel Başkanı Destici'den 'Hocalı katliamı' açıklaması: Acısı bizimle yaşamaya devam edecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hocalı katliamının acısı ve orada şehit olanların hatıralarının kalplerinde yaşamaya devam edeceğini belirtti.

Fırat Taşdemir   | 26.02.2021
BBP Genel Başkanı Destici'den 'Hocalı katliamı' açıklaması: Acısı bizimle yaşamaya devam edecek

Ankara

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hocalı katliamının 29. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, katliamın insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini ifade etti.

"Failler konusunda hiçbir şüphenin bulunmadığı" Hocalı için Batı'nın sessiz kaldığını aktaran Destici, "Hocalı katliamı tek başına, Türkler ve Müslümanlar söz konusu olduğunda uluslararası ilişkilerin, diplomasinin, ne şekilde ve hangi mantık düzleminde seyrettiğiyle ilgili alçakça, ibret verici ama çok önemli derslerle doludur." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel güçlerin çeşitli dönemlerde terör örgütleri ve terör devletlerini harekete geçirdiğini vurgulayan Destici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Biz, Dağlık Karabağ'ı ve Hocalı'yı, ülkemizin herhangi bir yerinden, o topraklarda yaşayan ve katledilen kardeşlerimizi ise ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızdan hiç ayırmadık. Hocalı'da yaşananların acısı ve orada şehit olanların hatıraları biz var oldukça, kalplerimizde, bizimle birlikte yaşamaya devam edecek."

"Çok sayıda uluslararası kuruluş tarafından Hocalı'da yaşananların katliam ve soykırım olduğu onaylanmasına rağmen" Ermenistan'a hiçbir yaptırım uygulanmadığını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Batı'nın bize dayattığı anlamıyla diplomasi, 30 yıla yakın bir süre Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın işgaline ve Hocalı katliamı başta olmak üzere binlerce kardeşimizin soykırım niteliği taşıyacak şekilde katledilmesine engel olamamıştır. Diplomasi hukuksuzluğun, işgalin, cinayetlerin, katliamların, soykırımın önüne geçememiş, yaşanan korkunç hadiseleri engellemek bir yana, sadece bu durumu kalıcılaştırma fonksiyonunu ifa etmiştir.

Bu vesileyle, Karabağ'da yaşananlara 29 yıl sessiz kalan uluslararası kuruluşları ve dünyanın her tarafına demokrasi maskesiyle kan ve gözyaşı götüren anlayışı lanetliyorum. Karabağ şehitlerimizi, şehadetlerinin 29. yılında rahmetle yad ediyorum."





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa ülkeleri martta Kovid-19 kısıtlamalarında gevşemeye gidiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Daha çok zaman bu virüsle birlikte yaşayacağız
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Ekvador, Sinovac'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısından alacak
AstraZeneca, AB'ye ilk çeyrekte 40 milyon doz aşı sağlayacak

Benzer haberler

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

BBP Genel Başkanı Destici'den 'Hocalı katliamı' açıklaması: Acısı bizimle yaşamaya devam edecek

TÜGVA Hocalı Katliamı'nı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde andı

Dışişleri Bakanlığı: Can Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Can Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz
ABD'de Türk dernekleri 29. yılında Hocalı Katliamı'nı kınadı

ABD'de Türk dernekleri 29. yılında Hocalı Katliamı'nı kınadı
Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı

Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler Ankara'da anıldı