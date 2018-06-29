Bakanlık 0-6 yaşa uygun içerikte 94 kitabı belirledi

ANKARA - BURCU ÇALIK - MERVE YILDIZALP

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bir süre önce başlatılan çalışma kapsamında ailelere rehber olacak 0-6 yaş grubuna uygun içerikli 94 kitap belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla, 0-6 yaş arası çocuklara uygun içerikli kitapların belirlenmesi için oluşturulan çalışma grubu bu alanda yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

Çocuklara yönelik uygunsuz içerikte kitapların basıldığına yönelik haberlerin kamuoyuna yansıması üzerine hayata geçirilen çalışmanın özellikle 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan aileler için satın alacakları kitaplarda yol gösterici olması amaçlandı.

Bu kapsamda yürütülen incelemeler sonucunda, 0-6 yaş grubuna uygun içerikte 94 kitabın bulunduğu bir liste oluşturuldu. Kitaplar 0-2 yaş ve 3-6 yaş olarak kitap adı, yazarı, yayınevi ve baskı tarihi olarak Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Yayımlanan 94 kitap arasında yer alan eserlerden bazıları şöyle:

"Annem ve Ben Çok İyi Arkadaşız, İlk Adım Setim Çiftlik, İlk Adım Setim Hayvanlar, İlk Adım Setim İş Makineleri, İlk Adım Setim Kediler, İlk Adım Setim Renkler, İlk Adım Setim İlk Sözcükler, İlk Adım Setim Köpekler, Babam Neden Burada Değil, Babam Uyumak Bilmiyor, Uçanbalık, Bay Hapşırık, Benim Canım Ailem, Deniz Kaplumbağası Nasıl Yaratılıyor?, Haydi Sayalım Elmalar, Utangaç Ayı Monti, Montessori Öykülerim Yaralı Kuş, Uyurgezer Fil, Üç Kedi Bir Dilek, Kayıp Köpek Üzüm, İki Utangaç Panda."

Müstehcenlik ve cinsel istismar içeriyor mu?

Bakanlık, çalışma kapsamında öncelikle 0-6 yaş çocuklara yönelik kitapların değerlendirilmesine ilişkin kriterleri belirledi.

Kitapların belirlendiği ön eleme kriterleri arasında "evrensel ahlak kurallarına ve milli-manevi değerlere aykırılık var mı?", "ayrımcılığı teşvik eden, düşmanca anlatımlar ve görseller kullanılıyor mu?", "kurgusu şiddet içeriyor ve şiddet bir çözüm yolu olarak sunuluyor mu?", "müstehcenlik ve cinsel istismar içeriyor mu?", "hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi kötü davranış modellerini ödüllendiriyor ve/veya özendiriyor mu?" soruları yer aldı.

Yaş ve gelişim düzeyine göre kitapların farklı doku ile zeminde olması, çocuğun kolay kavrayabileceği boyutta üretilmesi, çocuk tarafından sayfaların kolay çevrilebilmesi gibi fiziksel özelliklere de önem verildi.

Kitapta kullanılan resimlerin canlı, ilgi çekici ve kitabın içeriğiyle uyumlu olup olmadığı, kapakta kitap adı, yaş grubu, yazar ve resimleyen adının belirtilip belirtilmediği, metin, yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygun bir biçimde yazılıp yazılmadığına da dikkat edildi.

"Türkçe kullanımına özen gösterilmiş mi"

Yapılan incelemelerde kitap içeriğine ilişkinde şu kriterlerdeki sorulara önem verildi:

"Ana düşüncesi açık bir şekilde belirtilmiş mi, anlatılan olaylar anlamsal bağdaşlık ve tutarlılık gösteriyor mu, çocukların yaş ve gelişim düzeyine göre hayal ve düşünce güçlerini geliştirmesin destekliyor mu, duygu sömürüsü içeren öğelerin yer almamasına dikkat edilmiş mi, çocuğun merak duygusunu destekliyor mu?

Yaşamda karşılaşacağı zorlukları aşmak için akılcı sorun çözme yollarını kullanıyor mu, bireysel ve toplumsal baş etme becerilerini engelleyen ifadelerden arındırılmış mı, alaycı, dışlayıcı, küçük düşürücü gibi olumsuz çağrışımlar yapan ifadeleri içermemesine dikkat edilmiş mi, çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan uzun, karmaşık cümle ve paragrafları içermemesine dikkat edilmiş mi, Türkçe kullanımına özen gösterilmiş mi, saygı, sevgi, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi olumlu davranış modellerini destekliyor mu?"

